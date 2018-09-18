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СМИ: Трамп советовал Испании возвести стену в Сахаре для контроля миграции

По словам министра иностранных дел Испании, речь идет о такой же стене, какую Трамп предлагал возвести на границе с Мексикой
Президент США Дональд Трамп AP Photo/Pablo Martinez Monsivais
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo/Pablo Martinez Monsivais

МАДРИД, 18 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп рекомендовал главе МИД Испании Жозепа Борреля построить стену в пустыне Сахара для того, чтобы остановить миграционный поток. Об этом сам министр пиренейского королевства рассказал во вторник, передает агентство Europa Press.

По его информации, речь идет о такой же стене, которую глава Белого дома хочет возвести вдоль мексиканской границы. Боррель также выразил мнение, что Европу может ждать новый "крупный кризис", если Италия продолжит свою политику, нацеленную на сокращение притока мигрантов в страну.

Стена на границе с Мексикой - одно из ключевых предвыборных обещаний Трампа. Он неоднократно утверждал, что за этот барьер в конечном итоге заплатит соседняя страна, однако власти Мексики всегда категорически заявляли, что не станут этого делать.

Теги
МексикаСШАИспанияТрамп, Дональд
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