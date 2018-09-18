Мадуро сообщил, что знал о встречах властей США с мятежными военными из Венесуэлы

ТАСС, 18 сентября. Власти Венесуэлы знали о тайных встречах представителей Вашингтона с военными из этой страны для обсуждения действий, направленных против президента Николаса Мадуро. Об этом сам глава южноамериканского государства сообщил во вторник на пресс-конференции в Каракасе, отвечая на вопрос журналиста газеты The New York Times.
"Конечно, мы знали о заговоре, заговор раскрыло именно правительство Венесуэлы", - цитирует политика сайт радиостанции Union Radio. По его словам, первая группа мятежников, получавших финансирование из Колумбии, была поймана в марте, вторая - в ходе президентской кампании (завершившейся выборами 20 мая). Третья группа должна была "20 мая потребовать приостановить проведение выборов" и также была схвачена.
Ранее The New York Times сообщила о том, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения президента Мадуро. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году.
Покушение на Мадуро
В Каракасе 4 августа этого года было совершено покушение на главу государства с использованием беспилотников. Оно произошло в ходе его выступления на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Президент и члены высшего руководства страны остались невредимы. Вскоре после этого Мадуро обвинил в случившемся "венесуэльских ультраправых вместе с колумбийскими ультраправыми" и Хуана Мануэля Сантоса, на тот момент руководившего Колумбией. МИД этой страны назвал обвинения Мадуро абсурдными.
Число причастных к неудавшемуся покушению, по данным прокуратуры Венесуэлы, составляет уже несколько десятков человек. В их числе оказался депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) от оппозиции Хуан Рекесенс, ему были предъявлены обвинения в совершении тяжких преступлений. Еще один подозреваемый парламентарий, Хулио Борхес, находится за рубежом.
Верховный суд Венесуэлы 8 августа выдал санкцию на заочный арест Борхеса и продлил содержание под стражей Рекесенса. Позднее в тот же день Конституционная ассамблея, где нет ни одного представителя оппозиции, отозвала депутатскую неприкосновенность у этих парламентариев.