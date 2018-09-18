В Конгресс США внесли законопроект о запрете создания новых ядерных зарядов малой мощности

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Группа законодателей-демократов, представляющих как Палату представителей, так и Сенат Конгресса США, внесла на рассмотрение парламента законопроект, предполагающий запрет на разработку, создание и развертывание ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок. Об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник пресс-службой члена комитета Палаты представителей Конгресса США по делам вооруженных сил Адама Смита, который является соавтором законопроекта.

"Нам не следует финансировать запрос президента [Дональда] Трампа на создание новых ядерных боеголовок малой мощности. Его предложение опасно тем, что снижает порог применения ядерного оружия и уводит финансирование в сторону от реальных нужд оборонной сферы. У нас уже есть средства ядерного сдерживания, которые более чем адекватны для достижения наших целей в сфере национальной безопасности. Финансирование новых ядерных боеголовок малой мощности лишь сильнее втянет нас в ненужную гонку ядерных вооружений и увеличит риск ошибки", - заявил Смит.

В августе президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет объемом $716 млрд на 2019 финансовый год (начинается в США с 1 октября). В законе о бюджете, в частности, говорится, что $65 млн будут выделены на разработку новых ядерных боеголовок малой мощности, которыми можно будет оснастить ракеты, запускаемые с подводных лодок. Демократы возражали против этой статьи, предлагая обязать администрацию сначала представить доклады о мерах по обеспечению стратегической стабильности, однако республиканцам удалось предложение отклонить, аргументировав это тем, что новая боеголовка необходима для сдерживания России.

Планы уменьшения мощности части имеющихся в наличии ядерных боеголовок для баллистических ракет подлодок, а также разработки ядерной крылатой ракеты морского базирования содержались и в опубликованной в феврале обновленной ядерной доктрине США. С точки зрения стратегов Пентагона, такая крылатая ракета позволит США обеспечить "нестратегическое [ядерное] региональное присутствие". По утверждениям разработчиков доктрины, ее создание не нарушает положения российско-американского Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).