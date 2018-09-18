США расширят сотрудничество с Польшей в сфере обороны, разведки и систем ПРО

ВАШИНГТОН, 18 сентября. /ТАСС/. Соединенные Штаты расширят сотрудничество с Польшей в сфере обороны, разведки и технологий создания систем противоракетной обороны. Об этом заявил во вторник президент США Дональд Трамп, выступая на совместной пресс-конференции с польским лидером Анджеем Дудой в Белом доме.

"В ходе наших сегодняшних переговоров мы с президентом Дудой согласились укреплять наши крепкие связи в оборонительной сфере. Мы будем расширять сотрудничество в области военных отношений, разведки, технологий ПРО и подготовки. Я могу с гордостью сообщить, что Польша недавно приобрела современные системы ПРО "Пэтриот", - отметил он.

Трамп также поблагодарил польские власти за повышение своих расходов на оборону в рамках договоренностей по НАТО.

В начале сентября Польша подписала с США межправительственные соглашения об обучении польских военнослужащих тонкостям работы с американской системой противоракетной обороны Patriot. Подготовку польского персонала батареи Patriot планируется начать в 2020 году в США.

Правительство Польши в конце марта подписало соглашение о реализации первой фазы поставок в республику Patriot. Страна приобретает их для создающейся национальной системы ПРО Wisla. Первые поставки должны произойти в 2022 году, а последующие - в 2024 году.

Договоренность с США предусматривает приобретение Польшей 16 пусковых установок, 208 ракет, четырех радиолокационных станций с радарами. США также согласились, чтобы польские комплексы были интегрированы с системой IBCS, предусматривающей создание автоматизированной системы управления войсками на поле боя.

Энергетическая безопасность

Соединенные Штаты намерены изучать возможности сотрудничества для того, чтобы совместно с Польшей способствовать энергетической безопасности в стране и во всей Европе, заявил Трамп.

"Президент [Польши] и я изучаем возможности продвижения энергетической безопасности. Польша и Соединенные Штаты глубоко привержены диверсификации энергоносителей по всей Европе. Ни одна страна не должна зависеть от одного зарубежного поставщика энергии", - сказал американский лидер.

"Польша неустанно работала над энергетической независимостью своей страны и в Центральной Европе", - заявил он, напомнив о том, что Варшава в настоящее время занимается реализацией проекта строительства газопровода для импорта нефти из Норвегии.

Трамп также заявил, что вскоре страны "запустят дипломатический обмен на высоком уровне по вопросу энергетической безопасности". Подробностей по поводу этой инициативы он не озвучил.