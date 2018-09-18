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Мэттис опроверг слухи о его скорой отставке с поста главы Пентагона

Ранее газета The Washington Post сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы
Министр обороны США Джеймс Мэттис AP Photos/Boris Grdanoski
Министр обороны США Джеймс Мэттис
© AP Photos/Boris Grdanoski

ТАСС, 19 сентября. Министр обороны США Джеймс Мэттис опроверг слухи о его возможной отставке. С соответствующем заявлением он выступил во вторник, передает газета The Hill.

"Я бы не принимал их [слухи] всерьез, - заявил глава Пентагона. - Отнеситесь к ним с юмором".

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5 сентября газета The Washington Post сообщила, что министр обороны уйдет в отставку в ближайшие месяцы, и в Белом доме уже начали обсуждать возможные кандидатуры на его пост. Причиной этого издание назвало разногласия между Мэттисом и президентом США Дональдом Трампом, которые, согласно информации журналиста и автора книги "Страх. Трамп в Белом доме" Роберта Вудворда, вылились в неодобрительные комментарии главы Пентагона в адрес американского лидера.

На прошлой неделе в субботу о планах Трампа по увольнению Мэттиса с занимаемой им должности после промежуточных выборов в ноябре сообщила газета The New York Times. По ее данным, глава Пентагона разошелся с Трампом во взглядах на политику в отношении НАТО, совместные военные учения с Республикой Корея, выход США из сделки с Ираном и на другие актуальные вопросы. Трамп опроверг эту информацию.

Теги
СШАТрамп, ДональдМэттис, Джеймс
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