Конституционная ассамблея Венесуэлы потребовала отставки главы ОАГ

ТАСС, 19 сентября. Конституционная ассамблея (КА) Венесуэлы во вторник приняла заявление, требующее немедленной отставки генерального секретаря Организации американских государств (ОАГ) Луиса Альмагро, который ранее не исключил возможность военной интервенции в Венесуэлу для свержения президента Николаса Мадуро.
"Конституционная ассамблея требует немедленной отставки Луиса Альмагро, который не достоин занимать эту должность, деятельность которого противоречит интересам народов, выступающих за такие высшие ценности, как жизнь и мир", - говорится в заявлении КА, которое приводит агентство EFE.
После принятия заявления, председатель КА Дьосдадо Кабельо заявил, что данный текст был направлен в МИД страны, в посольства Венесуэлы по всему миру, а также генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. "И надежда состоит в том, чтобы он [Альмагро] быстро ушел в отставку, раз и навсегда", - добавил Кабельо.
В прошлую пятницу Альмагро, находясь в колумбийском городе Кукута, заявил, что нельзя исключать возможности проведения военной интервенции в отношении Венесуэлы для разрешения кризиса в этой стране. Однако он подчеркнул, что дипломатический способ выхода из ситуации остается на первом месте.
Ранее газета The New York Times сообщила о том, что сотрудники администрации президента США Дональда Трампа проводили секретные встречи с мятежными военными из Венесуэлы, на которых обсуждали возможность свержения Николаса Мадуро. По сведениям источников издания, встречи начались осенью 2017 года и продолжились в текущем году.
В последние годы Венесуэла переживает острый социально-экономический кризис, сопровождающийся гиперинфляцией, девальвацией национальной валюты и дефицитом товаров первой необходимости и лекарств. Тяжелая ситуация вынуждает многих венесуэльцев покидать родину. Согласно последним данным ООН, из Боливарианской Республики уехали около 2,3 млн человек, в основном в Колумбию, Эквадор, Перу и Бразилию.