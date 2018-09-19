Министры обороны Южной Кореи и КНДР подписали всеобъемлющее военное соглашение

СЕУЛ, 19 сентября. /ТАСС/. Министры обороны КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ён Му подписали по итогам саммита председателя Госсовета КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Трансляцию с места событий ведет организованный в Сеуле пресс-центр межкорейского саммита.

Документ, как стало известно журналистам, включает в себя, в частности, положение о работе сторон над превращением "демилитаризованной зоны, разграничивающей две Кореи, в зону мира и процветания".

Встреча лидеров КНДР и Южной Кореи в формате один на один проходила в государственной резиденции "Пэкхвавон", где во время саммита проживает Мун Чжэ Ин. По ее итогам руководители государств подписали совместный документ.

С 18 по 20 сентября в столице КНДР проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного северокорейского лидера Ким Чен Ира.