Климкин спросит главу МИД Венгрии о подлинности видео с выдачей паспортов в Закарпатье

КИЕВ, 19 сентября. /ТАСС/. Глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что на предстоящей в Нью-Йорке встрече с венгерским коллегой намерен поднять вопрос о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов. Поводом для его короткого комментария в Twitter стало появившееся в среду в интернете видео о вручении паспортов в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины.

"В Нью-Йорке на Генеральной ассамблее ООН буду встречаться с венгерским министром. Если это видео о выдаче в украинском Берегово венгерских паспортов не фейк, то, думаю, ему придется отправиться выдавать венгерские паспорта в Будапешт. И никак не украинским гражданам. Там удобнее", - написал Климкин.

На видео якобы заснята процедура выдачи паспортов в консульстве Венгрии. "Клянусь, что считаю Венгрию своей родиной. Буду верным гражданином, защищать и служить Венгрии. Да поможет мне Бог", - трижды повторяют люди текст клятвы на фоне венгерского флага. После гимна и вручения документов сотрудник консульства дает рекомендации: "Скрывайте от государственных структур Украины факт получения венгерского гражданства".

Последовавшие после этого попытки украинских журналистов подтвердить подлинность видео результатов не дали. В самом консульстве не стали ничего говорить, а в посольстве в Киеве рекомендовали обращаться в МИД страны.

Ситуация в Закарпатской области Украины, где компактно проживают представители венгерского меньшинства, уже давно вызывает раздражение в двусторонних отношениях. В последнее время они особо обострились на фоне участившихся выступлений украинских националистов и принятия на Украине нового закона "Об образовании", который фактически вводит запрет на обучение на родном языке. Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, эту идею поддерживает и местное общество венгров. Одновременно Венгрия пригрозила блокировать процесс сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

Весной МИД Украины обвинил посла Венгрии в Киеве Эрно Кешкеня в превышении своих дипломатических полномочий. Тогда посол в интервью изданию "Украинские новости" заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье.