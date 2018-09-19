Гутерриш: ООН не собирается встревать в диалог между США и КНДР по ядерному разоружению

ТАСС, 19 сентября. Организация объединенных наций не станет встревать в процесс переговоров между США и КНДР по денуклеаризации Корейского полуострова. С такой позицией выступил в среду генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в эфире телеканала CNN.

По его словам, несмотря на всю важность участия Южной Кореи, России, Китая и Японии в деле урегулирования ядерного статуса Кореи, центральным является диалог между США и КНДР. И Гутерриш считает, что ООН должна поддерживать решения лидеров этих двух стран, не мешая их взаимодействию. "Мне кажется, что мы [ООН] должны быть там, чтобы поддерживать [диалог], а не продвигать параллельные инициативы, которые могут все осложнить", - пояснил генсек организации.

"Мы готовы оказать поддержку [CША и КНДР]. Мы верим, что две стороны должны определить, каким образом должна осуществляться проверка процесса денуклеаризации - это сложный вопрос. И, основываясь на соглашениях между ними, мы готовы играть нашу роль", - сказал Гутерриш. Он также отметил, что ООН должна конструктивно содействовать реализации шагов по ядерному разоружению. "Что мы не собираемся делать, так это встревать в эти переговоры", - подчеркнул генсек.

Гутерриш добавил, что в ООН не поступало предложений отправить инспекторов для проверки хода денуклеаризации Корейского полуострова. "Наша позиция ясна: мы верим, что центральными являются переговоры между двумя странами, и мы здесь, чтобы делать все в целях поддержки. Но мы не станем усложнять", - заключил он.

С 18 по 20 сентября проходит пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит. Первые два раунда состоялись в Пхеньяне в 2000 и 2007 годах с участием южнокорейских президентов Ким Дэ Чжуна и Но Му Хёна и ныне покойного лидера КНДР Ким Чен Ира. Ранее в нынешнем году лидеры стран дважды встречались в пограничном пункте Пханмунджом.

Президент Республики Корея и председатель Госсовета КНДР по итогам прошедшей в среду встречи в Пхеньяне подписали совместную декларацию, договорившись отказаться от враждебных действий в районе разделяющей две страны демилитаризованной зоны с тем, чтобы предотвратить случайные риски вооруженных столкновений. Как сообщил Мун Чжэ Ин, КНДР также согласилась полностью закрыть свой экспериментальный ядерный реактор в Йонбене. Кроме того, министры обороны двух стран договорились прекратить полеты военной авиации и масштабные артиллерийские стрельбы в приграничных районах.