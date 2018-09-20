Генпрокуроры стран СНГ и ШОС обсудили в Душанбе совместную борьбу с терроризмом

МОСКВА, 20 сентября. /ТАСС/. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон и генеральные прокуроры стран СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) обсудили в Душанбе совместную борьбу с преступностью и терроризмом. Об этом в четверг сообщает агентство Khovar.

"Была выражена озабоченность в связи с осложнением политической ситуации в ряде стран, охваченных войнами, пагубными последствиями политических разногласий и гибелью мирных граждан в этих государствах, а совместная интеграция стран - членов СНГ и ШОС была названа важной для обеспечения безопасности на территории государств и региона", - говорится в сообщении

Как уточняет агентство, участники встречи обсудили также предотвращение незаконного оборота наркотиков и оружия, укрепление государственных границ Таджикистана с Афганистаном, обеспечение информационной безопасности и борьбу с киберпреступностью.

ШОС - региональное международное объединение, в которое входят Россия, Индия, Китай, Казахстан, Киргизия, Пакистан, Таджикистан и Узбекистан. С 2004 года организация является наблюдателем при Генеральной Ассамблее ООН.