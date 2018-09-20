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Закон об увеличении состава ЦИК Украины с 15 до 17 членов вступил в силу

Президент подписал документ 19 сентября

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Закон, предусматривающий увеличение состава Центральной избирательной комиссии Украины с 15 до 17 членов, вступил в силу в четверг. Документ опубликован в официальной газете Верховной рады "Голос Украины" и вступает в силу в день публикации.

18 сентября Верховная рада увеличила количественный состав Центральной избирательной комиссии с 15 до 17 членов. Спикер Рады Андрей Парубий подписал документ в сессионном зале перед закрытием пленарного заседания 19 августа. Вечером в среду закон подписал президент.

Такая спешка связана с тем, что в четверг Рада должна рассмотреть вопрос о новом составе комиссии. Парубий ранее заявил, что "все фракции и группы в парламенте будут иметь своих представителей в ЦИК".

Теги
УкраинаПарубий, Андрей Владимирович
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