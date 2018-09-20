ЕС вновь изучает возможности финансовой компенсации от стран за отказ в приеме мигрантов

ЗАЛЬЦБУРГ, 20 сентября. /ТАСС/. Главы государств и правительств ЕС, собравшиеся на неформальный саммит, в очередной раз обсуждают возможности взимания финансовой компенсации со стран, отказывающих в приеме мигрантов. Об этом сообщил в четверг журналистам на полях встречи премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

"На столе переговоров предложение, чтобы страны, менее расположенные к приему мигрантов, делали свой финансовый вклад", - передает канал Sky TG24 слова Конте. Он уточнил, что европейские лидеры обсуждают, как можно реализовать решения по миграции, принятые на июньском саммите ЕС. "Мы работаем над общеевропейским механизмом приема и распределения мигрантов", - добавил Конте.

Италия - одна из стран, принявшая основной поток мигрантов из стран Африки, - обвиняет европейских партнеров в недостатке солидарности. Запретив заход в свои порты кораблям неправительственных организаций, занимающихся спасением мигрантов в Средиземноморье, а также осложнив процедуру высадки на берег, Рим добился сокращения прибытий по морю на 80% по сравнению с прошлым годом. Цель итальянского правительства - побудить другие европейские страны открыть свои порты для приема кораблей со спасенными мигрантами. Пока существует договоренность об их распределении на добровольной основе, одобренный ранее механизм распределительных квот на практике не осуществляется.