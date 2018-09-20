В Великобритании арестовали двух подростков по подозрению в подготовке терактов

ЛОНДОН, 20 сентября. /ТАСС/. Полиция арестовали в четверг в городе Рамсгит в юго-восточной части Англии двух подростков, которых британские власти подозревают в террористической деятельности. Об этом информировала на своем сайте полиция графства Кент.

"Детективы контртеррористического подразделения полиции арестовали сегодня двух молодых людей по подозрению в совершении преступлений террористического характера", - отмечается в сообщении.

Полиция информировала, что подросткам по 15 лет, они являются жителями Рамсгита и были взяты под стражу по адресам проживания "по подозрению в подготовке терактов". Подробности о намерениях арестованных полиция не приводит.