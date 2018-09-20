Парламент Украины увеличил и практически обновил весь состав ЦИК

КИЕВ, 20 сентября. /ТАСС/. Верховная рада Украины в четверг практически полностью обновила состав Центральной избирательной комисии (ЦИК). При этом было увеличено число членов комиссии с 15 до 17 человек.

За законопроект об увеличении числа членов ЦИК депутаты Верховной рады проголосовали накануне в спешке и с нарушением регламента. Спикер парламента Андрей Парубий зарегистрировал законопроект поздней ночью 18 сентября, а уже утром, 19 сентября, без обсуждения в зале депутаты от коалиции приняли документ без поправок и в целом. В четверг, 20 сентября, документ опубликован в официальной газете Верховной рады и вступил в силу.

Наблюдатели отмечают, что увеличение числа членов ЦИК сделано в интересах президента Петра Порошенко. "Наше законодательство позволяло иметь независимый ЦИК, потому что там были пропорционально представлены все парламентские фракции, как это предусмотрено законом. Но тогда это не позволяло Порошенко иметь контролируемое большинство, поэтому пошли на такую законодательную аферу - увеличение числа членов", - заявил депутат от фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Лещенко, назвавший новый центризбирком "карманным в руках президента". "Когда будут приниматься решения, которые Порошенко не нужны, он через подконтрольных членов будет просто блокировать работу ЦИК", - считает депутат.

В новом Центризбиркоме фракцию "Блок Петра Порошенко" представляют шесть человек. Их союзник по парламентской коалиции "Народный фронт" представлен тремя кандидатами. По одному кандидату будут иметь в новом ЦИК партия "Возрождение", депутатская группа "Воля народа", "Самопомощь" и Радикальная партия. Еще один кандидат - беспартийный. По одному кандидату будут иметь самая старая парламентская партия "Батькивщина" Юлии Тимошенко и "Оппозиционный блок", и одно место остается вакантным.

Старый ЦИК ушел в отставку

Верховная рада Украины в четверг уволила 13 членов ЦИК, у которых истек срок полномочий. Нынешний состав Центризбиркома почти в полном составе был утвержден в 2007 году, тогда большинство в комиссии получили представители Партии регионов. В 2013 году был сменен только председатель ЦИК - ставленник экс-президента Виктора Ющенко Владимир Шаповал уступил место Михаилу Охендовскому, лояльному к следующему главе государства Виктору Януковичу.

Поскольку, согласно закону, члены ЦИК назначаются на семь лет, то в июне 2014 года встал вопрос об изменении почти всего ее состава. Полномочия 13 из 15 членов ЦИК закончились 1 июня 2014 года, но они продолжали работать все это время - сначала из-за необходимости провести парламентские выборы, а потом из-за неспособности Рады договориться по новому составу.

Однако предстоящие в 2019 году президентские и парламентские выборы вновь поставили вопрос на повестку дня. Поскольку у старого состава ЦИК законные полномочия истекли, международное сообщество могло поставить под сомнение итоги будущих выборов. Кроме того, разблокирование работы ЦИК было требованием ПАСЕ и входило в ряд условий сотрудничества страны с международными партнерами.

Очередные выборы президента и Верховной рады должны состояться в 2019 году. На минувших выборах действующий глава государства получил в среднем по стране 54%, а сейчас его рейтинг упал ниже 10%. То же касается и возглавляемого им "Блока Петра Порошенко", который пришел в Раду при поддержке почти 22% избирателей, а сейчас за него готовы проголосовать немногим более 9%.