США призвали другие страны свернуть связи с ОПК и разведкой России

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Американская администрация намерена призывать правительства других стран к свертыванию связей с оборонно-промышленным комплексом (ОПК) и разведывательными службами России. Об этом говорится в обнародованном в четверг письменном заявлении руководителя пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы продолжим решительно исполнять CAATSA и призывать все другие страны свернуть отношения с оборонным и разведывательным секторами России", - отмечается в документе. При этом официальный представитель внешнеполитического ведомства США утверждает, что разведка и ОПК России "связаны со злонамеренной деятельностью по всему миру".

CAATSA - это закон "О противодействии противникам Америки посредством санкций", подписанный президентом Дональдом Трампом летом 2017 года. Данный нормативно-правовой акт ужесточил режим односторонних санкций США в отношении России, Ирана и КНДР.

Заявление Науэрт было распространено в связи с тем, что несколькими часами американский президент подписал указ, который, по свидетельству исполнительной ветви власти США, направлен на ужесточение соблюдения режима ограничительных мер против России. Никаких новых рестрикций, непосредственно касающихся России, этот документ не вводил. По сути, речь в нем идет прежде всего об уточнении полномочий госсекретаря Майкла Помпео и министра финансов Стивена Мнучина, позволяющих вводить антироссийские санкции.

На основании этого указа был расширен на 33 позиции американский контрольный список физических и юридических лиц, связанных, по версии властей США, с ОПК и разведкой России. Таким образом этот перечень, по словам Науэрт, включает теперь 72 позиции. Список содержит имена людей и названия различных структур, с которыми администрация США пытается запретить всем другим иностранным гражданам и компаниям вести дела под угрозой применения против последних американских санкций.

На основании указа также были введены санкции в отношении Управления вооружений Объединенного штаба Центрального военного совета КНР и его начальника Ли Шанфу. Поводом для этого, как сообщили на специальном телефонном брифинге для журналистов представители администрации США высокого ранга, послужило приобретение Пекином у Москвы самолетов Су-35 и зенитных ракетных систем С-400. Рестрикции сводятся к замораживанию активов департамента и его главы в случае обнаружения в финансовой системе США, запрету на выдачу въездных виз, отказу в экспорте американской военной техники.

Согласно данным, изложенным Науэрт, США рассчитывают, что указ и принятые Помпео и Мнучиным решения позволят "навязать дополнительные издержки российскому правительству" за неугодный Вашингтону курс.