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Белый дом сообщил, с кем Трамп проведет двусторонние встречи на сессии ГА ООН

Президент США встретится с лидерами Республики Корея, Египта, Франции, Израиля, Японии и Великобритании

ВАШИНГТОН, 20 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп проведет на полях 73-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, которая открылась на этой неделе в Нью-Йорке, двусторонние встречи с лидерами Республики Корея, Египта, Франции, Израиля, Японии и Великобритании. Об этом сообщил в четверг журналистам Белый дом.

"Подтверждено участие президента в следующих двусторонних встречах: с президентом Республики Корея Мун Чжэ Ином, президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси, президентом Франции Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, премьер-министром Японии Синдзо Абэ, премьер-министром Великобритании Терезой Мэй", - говорится в сообщении.

73-я сессия Генассамблеи ООН открылась 18 сентября, выступления высокого уровня начнутся 25 сентября и продлятся до 1 октября.

Теги
ЯпонияСШАВеликобританияЕгипетФранцияРеспублика КореяИзраильАбэ, СиндзоСиси, Абдель Фаттах, ас-Нетаньяху, БиньяминТрамп, ДональдМэй, ТерезаМакрон, ЭмманюэльМун Чжэ Ин
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