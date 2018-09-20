Эквадор заверил Ассанжа, что не будет выдворять его из посольства в Лондоне

ТАСС, 21 сентября. Власти Эквадора заверили основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что они не намерены насильно выдворять его из эквадорского посольства в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Об этом сообщила в обнародованном в четверг интервью телеканалу RT адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

"Эквадор ясно дал понять в последние несколько месяцев, после широко распространившихся спекуляций о том, что его [Ассанжа] могут заставить покинуть [эквадорское посольство в Лондоне], что они [эквадорские власти] будут соблюдать [условия] убежища", - заявила Дженнифер Робинсон. По ее словам, Ассанж готов понести наказание за нарушение условий его освобождения под залог, на чем настаивают власти Великобритании. Однако он не желает сдаваться в руки британских властей, поскольку опасается, что они выдадут его США, где ему грозит суровое наказание по обвинению в шпионаже.

"Главным в этом деле всегда был риск экстрадиции в США, и поэтому Эквадор предоставил ему убежище", - сказала адвокат. "В течение последнего года мы наблюдали, как генеральный прокурор США [Джефф Сешнс] называл приоритетом привлечение его [Ассанжа] к ответственности, - добавила Дженнифер Робинсон. - Мы видели, как государственный секретарь, в прошлом - директор ЦРУ, Майкл Помпео говорил, что WikiLeaks является враждебной негосударственной разведслужбой, что они [власти США] "уничтожат ее" и что Джулиан [Ассанж] не будет попадать под защиту первой поправки [к конституции США] (гарантирует свободу слова - прим.ТАСС), если он окажется в Соединенных Штатах". "Мы опасаемся, что Джулиана, если его выдадут США, будет ожидать долгий, затяжной процесс, и что пройдет много лет, прежде чем мы сможем представить свои доводы, которые, как мы знаем, победят", - сказала адвокат Ассанжа.

27 июля представитель британского правительства сообщил, что Лондон и Кито ведут переговоры о дальнейшей судьбе Ассанжа. В тот же день президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть посольство его страны в Великобритании. Морено подчеркнул, что Кито добивается от Лондона гарантий того, что жизнь основателя WikiLeaks не будет подвергнута опасности. В августе Морено сообщил, что власти Эквадора ведут переговоры с адвокатами Ассанжа о его выходе из посольства этой страны в Лондоне.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Ассанж опасается, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые в Швеции обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.