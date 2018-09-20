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Эквадор заверил Ассанжа, что не будет выдворять его из посольства в Лондоне

Адвокат основателя WikiLeaks заявила, что ее подзащитный не желает сдаваться в руки британских властей, так как опасается, что его выдадут США

ТАСС, 21 сентября. Власти Эквадора заверили основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что они не намерены насильно выдворять его из эквадорского посольства в Лондоне, где ему было предоставлено убежище. Об этом сообщила в обнародованном в четверг интервью телеканалу RT адвокат Ассанжа Дженнифер Робинсон.

"Эквадор ясно дал понять в последние несколько месяцев, после широко распространившихся спекуляций о том, что его [Ассанжа] могут заставить покинуть [эквадорское посольство в Лондоне], что они [эквадорские власти] будут соблюдать [условия] убежища", - заявила Дженнифер Робинсон. По ее словам, Ассанж готов понести наказание за нарушение условий его освобождения под залог, на чем настаивают власти Великобритании. Однако он не желает сдаваться в руки британских властей, поскольку опасается, что они выдадут его США, где ему грозит суровое наказание по обвинению в шпионаже.

"Главным в этом деле всегда был риск экстрадиции в США, и поэтому Эквадор предоставил ему убежище", - сказала адвокат. "В течение последнего года мы наблюдали, как генеральный прокурор США [Джефф Сешнс] называл приоритетом привлечение его [Ассанжа] к ответственности, - добавила Дженнифер Робинсон. - Мы видели, как государственный секретарь, в прошлом - директор ЦРУ, Майкл Помпео говорил, что WikiLeaks является враждебной негосударственной разведслужбой, что они [власти США] "уничтожат ее" и что Джулиан [Ассанж] не будет попадать под защиту первой поправки [к конституции США] (гарантирует свободу слова - прим.ТАСС), если он окажется в Соединенных Штатах". "Мы опасаемся, что Джулиана, если его выдадут США, будет ожидать долгий, затяжной процесс, и что пройдет много лет, прежде чем мы сможем представить свои доводы, которые, как мы знаем, победят", - сказала адвокат Ассанжа.

27 июля представитель британского правительства сообщил, что Лондон и Кито ведут переговоры о дальнейшей судьбе Ассанжа. В тот же день президент Эквадора Ленин Морено заявил, что Ассанж в конечном итоге должен будет покинуть посольство его страны в Великобритании. Морено подчеркнул, что Кито добивается от Лондона гарантий того, что жизнь основателя WikiLeaks не будет подвергнута опасности. В августе Морено сообщил, что власти Эквадора ведут переговоры с адвокатами Ассанжа о его выходе из посольства этой страны в Лондоне.

В 2012 году Ассанж попросил убежища в эквадорской дипмиссии в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию, где его подозревают в "принуждении к действиям сексуального характера и домогательстве", а также в изнасиловании. Ассанж опасается, что Швеция может депортировать его в США, где ему грозит тюремное заключение сроком до 35 лет или даже смертная казнь за публикацию секретных документов Госдепартамента. Выдвинутые в Швеции обвинения основатель WikiLeaks отвергает и называет их политически мотивированными.

Теги
ШвецияВеликобританияЭквадорАссанж, ДжулианМорено, Ленин
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