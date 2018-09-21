В Японии замминистра образования отправили в отставку из-за взяток в ведомстве

ТОКИО, 21 сентября. /ТАСС/. Заместитель министра образования, культуры, спорта, науки и технологий Японии Кадзуо Тодани подал в отставку, взяв на себя вину за скандалы со взяточничеством в ведомстве. Его решение в пятницу было утверждено на заседании японского правительства.

"Это крайне прискорбно. Необходимо, что бы министерство приняло все меры для предотвращения подобных случаев в будущем. Также нужно провести работу с целью возвращения доверия общества", - отметил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

Тодани занял свой пост в начале 2017 года после того, как его предшественник Кихэй Маэкава также ушел в отставку из-за скандала с продвижением чиновников ведомства после их ухода на пенсию на должности в образовательных учреждениях, находящихся под государственным контролем. На этот раз замминистра взял на себя ответственность за два случая взяток со стороны чиновников министерства, которые были выявлены минувшим летом.

В связи с уходом в отставку и расследованием дел о взятках прокуратура провела обыски в офисе Тодани.