Times: подозреваемой в инсценировке отравления в Солсбери паре грозит судебный иск

ЛОНДОН, 21 сентября. /ТАСС/. Расположенный в Солсбери ресторан Prezzo может подать в суд на уроженку Нижнего Новгорода Анну Шапиро и ее британского мужа Алекса Кинга, если подтвердится, что, находясь в этом заведении, они инсценировали симптомы отравления "Новичком". Об этом сообщает в пятницу газета The Times.

По данным издания, сеть, которой принадлежит ресторан, намерена получить от пары компенсацию за репутационный ущерб, а также взыскать убытки, понесенные из-за временного закрытия заведения. В четверг Шапиро и Кинг были допрошены полицией графства Уилтшир, и, по информации газеты, инсценировка отравления является одной из версий, с которыми сейчас работают британские правоохранители.

Как пишут британские СМИ, 42-летний Алекс Кинг известен тем, что в 2006 году разыграл принца Чарльза, выдав себя за известного актера и попав на закрытое мероприятие с участием наследника британского престола, которому пожал руку. Сообщается также, что он является давним знакомым и деловым партнером афериста Эдварда Дейвенпорта. Много вопросов есть также к подрабатывающей моделью гражданке Израиля Шапиро, которая в интервью таблоиду The Sun рассказала, что якобы является целью российских спецслужб, которые пытались отравить ее саму и ее спутника стрихнином.

В воскресенье, 16 сентября, полиция Уилтшира сообщила, что два человека, мужчина и женщина, почувствовали себя плохо в ресторане Prezzo, который находится в 300 метрах от ресторана Zizzi, где в день своего отравления в марте обедали бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Пострадавших доставили в больницу, но выписали уже через несколько дней. Полиция быстро исключила версию о том, что пострадавшие могли контактировать с "Новичком", однако на месте происшествия несколько дней работали специалисты в костюмах химзащиты. Расследование продолжается, однако инцидент "не рассматривается, как подозрительный".

Запросы российского посольства в британские правоохранительные органы по данному случаю до сих пор остаются без ответа.

В марте этого года, согласно версии британской стороны, в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок" подвергся бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия. Правительство Великобритании выступило с утверждением, что Россия с высокой долей вероятности причастна к этому инциденту. Российская сторона категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.