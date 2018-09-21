Саудовская Аравия планирует обсудить визит Путина в королевство в ближайшее время

МОСКВА, 21 сентября. /ТАСС/. Саудовская Аравия намерена в ближайшее время заняться проработкой возможности визита президента РФ Владимира Путина в королевство. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил посол Саудовской Аравии в Москве Раид Халед Кримли.

"Надеемся также в ближайшее время обсудить вопрос о втором визите президента Путина в Саудовскую Аравию. Этот вопрос обсуждался во время визита короля Сальмана [бен Абдель Азиза Аль Сауда], когда он пригласил Путина посетить Саудовскую Аравию еще раз", - сказал посол.

"Мы очень рады тому всплеску сотрудничества, который наблюдается в наших отношениях", - резюмировал Кримли.

В первый раз Путин посетил Саудовскую Аравию в феврале 2007 года. В ходе того визита российский президент встречался с тогдашним саудовским королем Абдаллой бен Абделем Азизом Аль Саудом.