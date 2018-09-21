Президенты США и Чили встретятся в Вашингтоне 28 сентября

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп встретится 28 сентября в Белом доме с президентом Чили Себастьяном Пиньерой и обсудит вопросы сотрудничества двух стран, а также ситуацию в Венесуэле. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба Белого дома.

"Президент Трамп и президент Пиньера будут развивать надежное партнерство между странами ради большего процветания, безопасности и демократии в Западном полушарии. Ожидается, что лидеры обсудят приверженность обеих сторон политике, направленной на стимулирование экономического роста, борьбу с систематической коррупцией и подпольными сетями, стратегическое партнерство в сфере энергетики и кибербезопасности, а также усилия по восстановлению демократии в Венесуэле", - говорится в сообщении.