Прокуратура Донецкой области требует лишить русский язык статуса регионального

КИЕВ, 21 сентября. /ТАСС/. Прокуратура Донецкой области требует отменить решение областного совета, которым русский язык на территории области признан региональным.

"Аппаратом прокуратуры области установлено, что решением Донецкого областного совета от 16 сентября 2012 года "О реализации требований закона Украины "Об основах государственной языковой политики" на территории области наряду с украинским языком как государственным признан русский язык как региональный", - говорится в сообщении прокуратуры.

Конституционным судом 28 февраля 2018 года указанный документ был признан не соответствующим Основному закону. Поскольку Донецким областным советом в этой связи не было принято никаких мер по отмене принятого ранее решения, продолжили в ведомстве, "прокуратура Донецкой области направила в Донецкий окружной административный суд иск о признании указанного решения противоправным и недействительным".

Кроме того, в прокуратуре добавили, что для отмены таких же решений территориальных советов Волновахского, Константиновского, Славянского и Краматорского районов местными прокуратурами в суд направлены шесть исковых заявлений.

Законодательный вакуум

Закон "Об основах государственной языковой политики", так называемый закон Кивалова-Колесниченко, вступил в силу в августе 2012 года. Он предусматривал, что в 13 регионах Украины русский язык и другие языки нацменьшинств получают статус региональных языков, что практически приравнивает их к государственному. После этого ряд областных и городских советов Украины приняли решение о признании русского языка региональным.

В феврале 2014 года Верховная рада постановила считать закон о языковой политике утратившим силу. Спустя полгода 57 депутатов парламента попросили Конституционный суд дать оценку этому закону. 28 февраля 2018 года Конституционный суд Украины признал не соответствующим основному закону принятый в июне 2012 года закон "Об основах государственной языковой политики".

В начале сентября спикер Рады Андрей Парубий пообещал, что новый законопроект о языке будет рассмотрен как приоритетный. По его словам, после отмены закона Кивалова- Колесниченко образовался законодательный вакуум, который парламент должен заполнить, утвердив новый документ.