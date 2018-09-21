Помпео надеется на шанс посетить Пхеньян для подготовки второго саммита США - КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 21 сентября. /ТАСС/. Госсекретарь США Майкл Помпео рассчитывает, что ему представится шанс нанести визит в Пхеньян для подготовки второй встречи президента США Дональда Трампа и лидера КНДР Ким Чен Ына. Об этом глава американского внешнеполитического ведомства заявил в пятницу в интервью телеканалу MSNBC.

"Право принимать окончательное решение [о саммите с КНДР] - это прерогатива президента [Трампа]", - напомнил Помпео. "Я надеюсь, что мне представится шанс снова съездить в Пхеньян, чтобы продолжить переговоры <...> Я надеюсь, что два лидера соберутся снова, чтобы развить прогресс, достигнутый в этом непередаваемо важном для всего мира вопросе", - продолжал госсекретарь.

"Я полагаю, что президент достаточно ясно заявлял о надежде на то, что процесс [денуклеаризации] будет продвигаться вперед честно и результативно. Я сосредоточен на осуществлении внешнеполитического курса таким образом, чтобы обеспечивать безопасность американцев", - добавил Помпео. Он также заявил о неизменности позиции, заключающейся в сохранении в действии экономических санкций, введенных в отношении КНДР Советом Безопасности ООН.

12 июня в Сингапуре прошла первая в истории встреча на высшем уровне между США и КНДР. По ее итогам президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын приняли совместное заявление. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В декабре прошлого года СБ ООН единогласно принял резолюцию об очередном ужесточении санкций против КНДР в ответ на проведенное страной 29 ноября испытание баллистической ракеты. Документ ввел новые ограничения на поставки сырой нефти и продуктов нефтепереработки, а также требует от всех стран выслать трудовых мигрантов КНДР в течение 24 месяцев. Резолюция предусматривает и другие ограничения, касающиеся поставок в КНДР промышленного оборудования, тяжелой техники и транспортных средств.