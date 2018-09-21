СМИ: спецпрокурор Мюллер заинтересовался денежными переводами Араса Агаларова

ВАШИНГТОН, 21 сентября. /ТАСС/. Специальный прокурор Роберт Мюллер, который проводит расследование приписываемых России попыток вмешательства в американские президентские выборы, заинтересовался денежными переводами между президентом Crocus Group Арасом Агаларовым и вице-президентом Crocus Group Ираклием Кавеладзе, являющимся гражданином США. Об этом сообщило в пятницу интернет-издание BuzzFeed.

Оно утверждает, что ознакомилось с документами, которые указывают на то, что за несколько дней до встречи сына президента Дональда Трампа - младшего с российским юристом Натальей Весельницкой в Нью-Йорке через американские банки было проведено $3,3 млн со счетов Агаларова на счета Кавеладзе и в обратном направлении. По данным издания, банки, через которые проводились упомянутые транзакции, - Citibank, JPMorgan Chase и Morgan Stanley - посчитали эти операции подозрительными и сообщили об этом соответствующим инстанциям. Вместе с тем, согласно документам, с которыми ознакомился BuzzFeed, напрямую данные операции не связаны с подготовкой к встрече.

Издание также обратило внимание на то, что фининституты раскрыли информацию о банковских счетах Агаларова и Кавеладзе в соответствии с одним из положений так называемого Патриотического акта (закон "О сплочении и укреплении Америки путем обеспечения надлежащими средствами, требуемыми для пресечения и воспрепятствования терроризму") от 2001 года, который был принят Конгрессом после терактов 11 сентября 2001 года для отслеживания коммуникаций предполагаемых террористов и их операций по отмыванию денег. Это положение, как пояснил BuzzFeed, крайне редко использовалось Мюллером в рамках его расследования, и позволяет банкам обмениваться друг с другом финансовой информацией о своих клиентах.

Встреча в Trump Tower

Расследование, проводимое Мюллером, касается, в том числе состоявшейся в июне 2016 года в нью-йоркском небоскребе Trump Tower встречи Трампа-младшего с адвокатом из РФ Натальей Весельницкой. Сын президента ранее признал, что согласился на встречу, так как рассчитывал получить от адвоката некий компромат на экс-госсекретаря Хиллари Клинтон, которая являлась главным соперником Дональда Трампа в ходе президентской гонки в США. Имя Араса Агаларова фигурировало в касавшейся организации встречи переписке, которую впоследствии опубликовал Трамп-младший, а Ираклий Кавеладзе якобы присутствовал на означенной встрече.

Политические оппоненты главы Белого дома утверждают, что встреча является подтверждением наличия предполагаемых связей между предвыборным штабом Трампа и РФ. При этом, выступая ранее с показаниями в Конгрессе США, Трамп-младший заявил, что его отец не знал заранее о готовившейся встрече. Сам Трамп это также подтверждал, заявляя, что он не давал согласия на проведение встречи, так как не был о ней осведомлен.

Президент также неоднократно отрицал утверждения о якобы имевшем место сговоре между его помощниками и Россией в ходе выборов 2016 года в США.