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МИД Ирана: администрация Трампа является угрозой всему Ближнему Востоку

Мохаммад Джавад Зариф призвал США начать действовать "как нормальное государство"

ТАСС, 21 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа является угрозой Ближнему Востоку, международному миру и безопасности из-за чувства превосходства над другими странами. Такое мнение в пятницу высказал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В самом деле существует реальная угроза нашему региону, международному миру и безопасности", - написал Зариф, - "и этой угрозой является администрация Трампа, которая с чувством превосходства дестабилизирует ситуацию в мире вместе с другими сообщниками-изгоями". Министр также призвал США начать действовать "как нормальное государство".

В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.

Теги
СШАИранТрамп, ДональдЗариф, Мохаммад Джавад
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