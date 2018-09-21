МИД Ирана: администрация Трампа является угрозой всему Ближнему Востоку

ТАСС, 21 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа является угрозой Ближнему Востоку, международному миру и безопасности из-за чувства превосходства над другими странами. Такое мнение в пятницу высказал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.
"В самом деле существует реальная угроза нашему региону, международному миру и безопасности", - написал Зариф, - "и этой угрозой является администрация Трампа, которая с чувством превосходства дестабилизирует ситуацию в мире вместе с другими сообщниками-изгоями". Министр также призвал США начать действовать "как нормальное государство".
It is true that there is a real threat to our region and to international peace and security: That threat is the Trump Administration’s sense of entitlement to destabilize the world along with rogue accomplices in our region. The US must start acting like a normal state. pic.twitter.com/GFpzlBNOZc— Javad Zarif (@JZarif) 21 September 2018
В мае президент США Дональд Трамп объявил о выходе Вашингтона из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) - сделки, которая ограничивала ядерные разработки Тегерана в обмен на отмену соответствующих санкций Совета Безопасности ООН и односторонних ограничительных мер, введенных США и ЕС. Он обещал не только возобновить старые, но и ввести новые санкции против Тегерана. Часть американских санкций начала действовать в ночь на 7 августа, охватив автомобилестроительный сектор Ирана, куплю-продажу золота и ряда металлов. Ограничения на экспорт нефтепродуктов вступят в силу 5 ноября.