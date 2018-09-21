МИД Ирана: администрация Трампа является угрозой всему Ближнему Востоку

ТАСС, 21 сентября. Администрация президента США Дональда Трампа является угрозой Ближнему Востоку, международному миру и безопасности из-за чувства превосходства над другими странами. Такое мнение в пятницу высказал в Twitter министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф.

"В самом деле существует реальная угроза нашему региону, международному миру и безопасности", - написал Зариф, - "и этой угрозой является администрация Трампа, которая с чувством превосходства дестабилизирует ситуацию в мире вместе с другими сообщниками-изгоями". Министр также призвал США начать действовать "как нормальное государство".