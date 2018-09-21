СМИ: организация "Белые каски" снимает видеоролик с инсценировкой химатаки в Идлибе

ТАСС, 21 сентября. Связанная с сирийской оппозицией организация "Белые каски" работает над созданием видеоролика с инсценировкой химической атаки в провинции Идлиб с целью обвинить в ней правительственные войска. Об этом сообщило агентство SANA , в распоряжении которого оказались видеоматериалы, отражающие процесс создания инсценировки и свидетельствующие о постановочном характере записи.

SANA поместила на своей странице ссылку на это видео, изначально размещенное на портале YouTube. Однако запись стала недоступной для просмотра, поскольку администрация видеохостинга удалила ее, мотивировав свои действия тем, что видео не соответствует правилам этого интернет-сервиса.

По свидетельству агентства SANA, на записи показано, как члены организации "Белые каски" поливают водой людей, которые якобы были поражены химическим оружием. Однако просмотр видеоматериалов позволяет установить, что на разных фрагментах видеоролика одни и те же люди предстают то в роли парамедиков, то в роли жертв "химатаки". Кроме того, на двух фрагментах показано, как одного и того же человека несут на носилках в машину скорой помощи, при этом в одном случае его рубашка застегнута, а в другом - расстегнута.

По мнению агентства SANA, эти и другие фрагменты видеозаписи являются различными "дублями" съемок, сделанными для подготовки инсценировки химической атаки "Белыми касками" с целью спровоцировать удары коалиции во главе с США по сирийской армии.

Как заявила в июле официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Россия не исключает, что так называемая неправительственная организация "Белые каски" готовит провокацию с использованием химического оружия в районе Идлиба. 20 сентября Мария Захарова сообщила, что террористы из "Джебхат ан-Нусры" (запрещенная в РФ организация) поставляют в сирийский Идлиб союзным незаконным группировкам химоружие для подготовки провокации с целью оправдания последующего затем ракетно-бомбового удара коалиции США. По словам Захаровой, основная роль в планируемой инсценировке может быть снова отдана неправительственной организации "Белые каски".