Жителей Закарпатья с венгерскими паспортами начали добавлять в базу "Миротворца"

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. База скандального сайта "Миротворец" начала пополняться украинцами, которые получили венгерское гражданство. Об этом сообщается в субботу на этом сайте.

"Первая пятерка нарушителей конституции и закона Украины о гражданстве зафиксирована в "чистилище" ("Миротворца"). Все данные о наличии у указанных граждан Украины незаконного венгерского гражданства подтверждены", - говорится в сообщении. Сайт также опубликовал имена и фото этих людей.

Ранее в СМИ появилась видеозапись, на которой видно, как украинцам раздают паспорта Венгрии в венгерском консульстве в Берегово Закарпатской области Украины. В свою очередь министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что ситуация с выдачей венгерских паспортов на территории Украины является неприемлемой, и она будет обсуждаться на уровне глав МИД двух стран. Он также сообщил, что за выдачу венгерских паспортов украинцам страна намерена выслать консула Венгрии. В Будапеште это расценили как недружественный и рискованный шаг, который "поставил бы отношения между двумя странами в другое измерение и не остался бы без ответа".

Глава МИД Венгрии Сийярто осудил попытку "запугать" венгров, проживающих на территории Закарпатской области, и заявил, что возражения Украины против двойного гражданства указывают на отсутствие готовности к евроинтеграции.

Ситуация в Закарпатской области Украины, где компактно проживают представители венгерского меньшинства, уже давно вызывает раздражение в двусторонних отношениях. В последнее время они особенно обострились на фоне участившихся выступлений украинских националистов и принятия на Украине нового закона "Об образовании", который фактически вводит запрет для нацменьшинств на обучение на родном языке. Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, эту идею поддерживает и местная венгерская община. Одновременно Венгрия пригрозила блокировать процесс сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

Украинский сайт "Миротворец" занимается публикацией персональных данных журналистов и общественных деятелей разных стран, которые, по его мнению, "провинились" перед украинским национализмом. После возбуждения уголовного дела в начале 2016 года против сотрудников проекта "Миротворец" по заявлению группы украинских и зарубежных журналистов, а также в связи с требованиями представителя ЕС о блокировке данных сайта проект был закрыт. Но вскоре, невзирая на многочисленные протесты, "Миротворец" возобновил работу.