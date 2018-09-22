Медведчук: запрет русской культуры на Украине сделает невозможной реинтеграцию Донбасса

КИЕВ, 22 сентября. /ТАСС/. Мораторий на публичное использование культурного продукта на русском языке во Львовской области будет иметь прямо противоположный эффект и сделает невозможной реинтеграцию Донбасса. Такое мнение высказал в субботу лидер общественного движения "Украинский выбор - Право народа" Виктор Медведчук.

"Введение Львовским облсоветом "моратория на публичное использование русскоязычного культурного продукта в любых формах" на территории области депутаты мотивировали <…> заботой о гражданском мире: "во избежание эскалации напряжения в обществе и недопущения разжигания межнациональной розни", - написал Медведчук в Facebook.

Однако, по его словам, "уже сейчас очевидно, что эффект от принятия такого решения будет прямо противоположный, поскольку этот мораторий нарушает права русскоязычного населения, противоречит международным нормам и Конституции Украины". "А распространение такой практики на всю страну, как это предлагается в обращении к Верховной раде, сделает невозможной реинтеграцию Донбасса и окончательно расколет Украину", - добавил Медведчук.

Ранее посол Канады на Украине Роман Ващук и его британская коллега Джудит Гоф также раскритиковали введение в Львовской области моратория на публичное использование культурного продукта на русском языке. По словам Ващука, "запрет во Львовской области так, как он сформулирован, - ограниченный, дискриминационный и глупый".

В свою очередь Гоф разместила данное заявление Ващука на своей странице в Twitter, от себя добавив, что также не согласна с решением Львовского облсовета. Свой текст Гоф сопроводила хештегами "толерантность" и "разнообразие".

Запрет на русский язык

Депутаты Львовского областного совета 17 сентября проголосовали за введение моратория на публичное использование русскоязычного "культурного продукта в любых формах" на территории области. Помимо этого, будет создана межведомственная рабочая группа для проведения систематических разъяснительных бесед о моратории с населением и юридическими лицами. Исполнительный аппарат облсовета должен разработать обращение к Верховной раде о необходимости внести изменения в законодательную базу Украины относительно запрета публичного воспроизведения аудиовизуальных произведений на русском языке.

20 сентября комиссия Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей сообщила о намерении обратиться в Совет Европы и комитет ООН по правам человека с просьбой дать оценку введению моратория.

С 2014 года, после возвращения Крыма в состав России, Украина введет активную борьбу с российским наследие в культурной сфере. Так, в течение четырех лет был принят ряд законов, запрещающих трансляцию некоторых фильмов, и ввоз на территорию страны книг "антиукраинского содержания".