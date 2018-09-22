Представительство ООН в Иране выразило соболезнования в связи с терактом в Ахвазе

ТАСС, 22 сентября. Представительство ООН в Иране выразило соболезнования семьям погибших в теракте в городе Ахваз. Соответствующее заявление было им опубликовано в субботу на странице в Twitter.

"Мы соболезнуем правительству Иранской Исламской Республики и семьям, потерявшим своих близких в теракте в Ахвазе, и желаем раненым скорейшего выздоровления", - говорится в сообщении.

В субботу во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьезные травмы, отмечают иранские СМИ.

Всего было четверо нападавших, на них была надета военная униформа. Двое из атаковавших были ликвидированы, остальных удалось задержать.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).