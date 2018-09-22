Асад: Сирия осуждает вылазку террористов в Ахвазе и солидарна с Ираном

ТАСС, 22 сентября. Президент Сирии Башар Асад направил в субботу телеграмму соболезнования своему иранскому коллеге Хасану Роухани, в которой осудил "преступную вылазку террористов в Ахвазе, приведшею к жертвам среди мирных граждан". Как сообщило агентство SANA, Асад в своей телеграмме подчеркнул, что "Сирия стоит на стороне дружественного иранского народа и предоставит ему все свои силы для отпора террористам".
"Иран всегда занимал принципиальную позицию и противодействовал терроризму на почве религиозной нетерпимости", - отметил сирийский лидер. Он указал, что терроризм является угрозой всему мировому сообществу и призвал его покровителей и спонсоров пересмотреть свои позиции и прекратить оказывать поддержку экстремистам.
В субботу во время военного парада в городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.
По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ).