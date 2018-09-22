Посол Ирана в РФ: страна сможет защитить себя от агрессоров после теракта в Ахвазе

МОСКВА, 22 сентября. /ТАСС/. Народ Ирана сохраняет стойкость после теракта в городе Ахвазе и готов защитить страну от агрессоров. Об этом заявил посол республики в России Мехди Санаи.

"Сегодня в ходе террористической операции в городе Ахваз совершено нападение на парад, а также беззащитных женщин и детей. Организаторы этого террористического акта должны знать, что наш народ сохраняет стойкость в защите территории и безопасности страны, и агрессоров не ждет ничего хорошего!" - написал дипломат на своей странице в Facebook.

В субботу во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. Число погибших может возрасти, так как часть пострадавших получили серьезные травмы, отмечают иранские СМИ.