МИД Египта предупредил об угрозе предоставления террористам в Идлибе безопасных коридоров

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Предоставление террористам безопасных коридоров для выхода из сирийского Идлиба несет в себе угрозу. Об этом, как сообщил официальный представитель МИД Египта Ахмед Абу Зейд, глава ведомства Самех Шукри заявил в субботу на встрече в Нью-Йорке со спецпосланником генерального секретаря ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой.
"Встреча, которая прошла 22 сентября в кулуарах 73-й сессии Генеральной Ассамблеи, затронула последние события в сирийском кризисе и пути продвижения политического урегулирования [...]. Де Мистура проинформировал Шукри об усилиях ООН в решении текущих вызовов, особенно в том, что связано с продвижением работы по формированию Конституционного комитета, а также о результатах его последних контактов на региональном и международном уровнях и оценке обстановки в Идлибе, - сказал спикер МИД. - В этой связи министр предупредил об опасности предоставления террористам каких-либо безопасных коридоров, позволяющих им покинуть Идлиб и направиться в другие районы и страны региона. Он также указал на важность, которую Египет придает процессу политического урегулирования, особенно началу работы Конституционного комитета".
Ранее, как передавали египетские СМИ, Шукри сообщил, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси в своем выступлении на Генассамблее намерен поднять вопрос о "всеобъемлющей и решительной" борьбы с терроризмом, а также "наказании поддерживающих его государств". "Частичное противостояние с террористами не принесет плодов, - отметил глава МИД. - Мы видим, что террористические группировки получают продвинутое оружие, а это свидетельствует о существовании помощи и финансовой подпитке от некоторых стран. Поэтому международное сообщество должно бороться с этим, чтобы полностью ликвидировать данное явление".