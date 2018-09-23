СМИ: МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте в Ахвазе

ТАСС, 23 сентября. МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ в республике в связи с высказываниями одного из официальных лиц страны о теракте в иранском городе Ахваз. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Press TV в Twitter.
О каких именно комментариях идет речь, телеканал не уточняет.
Ранее в связи с терактом в Ахвазе иранское внешнеполитическое ведомство вызвало представителей Великобритании, Дании и Нидерландов.
В субботу во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.