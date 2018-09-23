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Теракт на военном параде в Иране

СМИ: МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ из-за высказываний о теракте в Ахвазе

Ранее в связи с терактом иранское внешнеполитическое ведомство вызвало представителей Великобритании, Дании и Нидерландов

ТАСС, 23 сентября. МИД Ирана вызвал поверенного в делах ОАЭ в республике в связи с высказываниями одного из официальных лиц страны о теракте в иранском городе Ахваз. Об этом сообщил в воскресенье телеканал Press TV в Twitter.

О каких именно комментариях идет речь, телеканал не уточняет.

Ранее в связи с терактом в Ахвазе иранское внешнеполитическое ведомство вызвало представителей Великобритании, Дании и Нидерландов.

В субботу во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.

Теги
ИранОАЭДанияВеликобританияНидерландыТеракт на военном параде в Иране
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