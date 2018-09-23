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СМИ: наставник "Братьев-мусульман" получил пожизненный срок за беспорядки в 2013 году

По информации издания Al Shorouq, аналогичные приговоры вынесены в отношении еще 64 исламистов, проходивших по этому делу

КАИР, 23 сентября. /ТАСС/. Духовный наставник запрещенной в РФ исламистской ассоциации "Братья-мусульмане" Мухаммед Бадиа приговорен в воскресенье к пожизненному заключению по делу о провокации насилия и беспорядков в августе 2013 года, последовавших за отстранением военными от власти президента Мухаммеда Мурси. Об этом сообщило издание Al Shorouq.

По его данным, аналогичные приговоры вынесены уголовным судом провинции Эль-Минья в отношении еще 64 исламистов, проходивших по этому делу, 41 человек приговорен к различным срокам заключения - от 3 до 15 лет.

Уголовный процесс по так называемому делу Эль-Адуа, расследовавшем обстоятельства нападения на полицейский участок, поджог и разграбление отдела полиции в разгар массового противостояния армии и исламистов, продолжался более четырех лет. В июне 2014 года Бадиа и 183 сторонника ассоциации были приговорены к смертной казни за провокацию насилия и хаоса, организацию столкновений и беспорядков. Однако в феврале 2015 Кассационный суд Египта - высшая судебная инстанция страны - направил на пересмотр уголовные дела группы активистов "Братьев-мусульман", в том числе и Бадиа.

Духовный наставник исламистов уже имеет несколько пожизненных и смертных приговоров по другим уголовным делам, связанным с насилием и гибелью людей в августе 2013 года.

Теги
ЕгипетМурси, Мухаммед
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