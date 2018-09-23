Представитель Могерини: ЕС готов и дальше поддерживать Великобританию в "деле Скрипалей"

ООН, 23 сентября. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Евросоюз готов впредь оказывать поддержку Лондону в его позиции по делу с отравлением Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Об этом сообщил в интервью ТАСС официальный представитель руководителя европейской дипломатии Федерики Могерини в преддверии ее участия в неделе высокого уровня Генеральной Ассамблеи ООН.

"Мы остаемся с Великобританией в стремлении к обеспечению правосудия в этом деле и остаемся готовы оказать поддержку", - подтвердил он. При этом дипломат ушел от ответа на вопрос о том, поддержит ли ЕС призывы премьер-министра Великобритании Терезы Мэй ужесточить санкции против РФ после новых обвинений по делу Скрипалей. "Что касается санкций ЕС, то любое решение об их введении находится в компетенции Совета Европейского союза, который должен принимать решения по таким вопросам единогласно", - указал представитель ЕС.

"Мы с самого начала внимательно следили за делом Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, и выводы, сделанные Европейским советом [на саммите] в марте, очень четкие", - добавил он.

Евросоюз убежден, что использование химического оружия, в том числе токсичных химических веществ, абсолютно неприемлемо и представляет собой угрозу безопасности для всех, констатировал собеседник агентства. "На уровне ЕС мы делаем решительные шаги, чтобы укрепить наш потенциал для противодействия таким угрозам", - сказал он, отвечая на вопрос о том, верят ли в ЕС новым обвинениям Лондона в адрес РФ по делу Скрипалей. "Верховный представитель [Могерини] и Еврокомиссия представили конкретные меры для повышения устойчивости ЕС к гибридным и химическим, биологическим, радиационным и ядерным угрозам, которые Европейский совет приветствовал в июне", - добавил представитель Могерини.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-паралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало.