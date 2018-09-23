Глава генштаба Ирана заявил, что ВС страны будут еще решительнее бороться с терроризмом

ТАСС, 23 сентября. Вооруженные силы Ирана будут искоренять террористов и их наемников "более решительно, чем раньше". Об этом, как сообщило в воскресенье агентство IRNA, заявил начальник генштаба ВС Ирана Мохаммад Хосейн Багери.

По данным агентства, Багери осудил субботний теракт в городе Ахваз, указав при этом на враждебную позицию ряда стран региона, которые открыто говорят о "дестабилизации в Иране". Начальник генштаба добавил, что "вооруженные силы Ирана оставляют за собой право на решительный ответ врагам в любое время и любом месте".

Как информирует в свою очередь агентство Tasnim в Twitter, Корпус "стражей исламской революции" (КСИР, элитные подразделения ВС Ирана) также выразил готовность преследовать и наказывать террористов в регионе Ближнего Востока и за его пределами.

В субботу во время военного парада в иранском городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения. По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).