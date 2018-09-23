Порошенко поздравил экипажи кораблей "Донбасс" и "Корец" с выходом в Азовское море

КИЕВ, 23 сентября. /ТАСС/. Президент Петр Порошенко поздравил экипажи кораблей Военно-морских сил (ВМС) Украины "Донбасс" и "Корец" с выходом в Азовское море, где они должны усилить инфраструктуру создаваемой военно-морской базы в Бердянске.

"Поздравляю наши военные корабли - поисково-спасательное судно A500 "Донбасс" и морской буксир A830 "Корец" - с выходом в Азовское море. Эти суда станут частью недавно созданной военно-морской базы украинского флота на Азове. Спасибо экипажам судов за безупречно выполненный приказ!" - написал он в Facebook.

Ранее сообщалось, что два судна ВМС Украины - корабль управления "Донбасс" и буксир "Корец" в субботу вошли в исключительную экономическую зону России у берегов Крыма, их сопровождают корабли береговой охраны Пограничной службы ФСБ России. В воскресенье они прошли под Крымским мостом в Керченском проливе и вошли в Азовское море, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

Наращивание сил

Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Сергей Попко 12 сентября сообщил, что по решению Генерального штаба Вооруженных Сил Украины усилена группировка Вооруженных Сил, в том числе Сухопутных войск, на Азовском направлении. Также 11 сентября замминистр инфраструктуры Украины Юрий Лавренюк проинформировал о переброске на Азовское море бронекатеров.

Эти шаги реализуются в рамках комплекса мероприятий по усилению военного присутствия Украины в Азовском море, утвержденного 6 сентября Советом нацбезопасности и обороны по указу президента Петра Порошенко. В частности, речь идет о создании в регионе корабельно-катерной группировки и обеспечении подразделений береговой обороны "новейшим высокоточным ракетным оружием". Тогда же президент Петр Порошенко поручил правительству разработать морскую доктрину, а министерствам иностранных дел и юстиции - подготовить предложения "о юридической защите национальных интересов" в данном регионе.

Захват кораблей

Вопрос об использовании акватории Азова обострился после того, как 25 мая погранслужба Украины задержала в Азовском море рыболовецкое судно "Норд" под российским флагом, только двум морякам удалось вернуться домой, остальных членов экипажа Госпогранслужба отказалась выпускать по российским документам, так как официальный Киев считает их гражданами Украины, проживающими в Крыму. После этого российские пограничники усилили досмотры украинских судов, а Киев заявил о необходимости усилить военное присутствие в Азовском море, чтобы противодействовать этому.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил о намерении поднять вопрос о расторжении договора между Украиной и РФ о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от декабря 2003 года, признающего воды Азовского моря внутренними водами обеих стран, и провести в нем границу. Статус внутренних вод позволяет обоим государствам на паритетной основе осуществлять полный контроль за происходящим на основе внутреннего законодательства.