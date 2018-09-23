Лидер оппозиции Мальдив объявил о своей победе на президентстких выборах

ТАСС, 23 сентября. Оппозиционный кандидат от Мальдивской демократической партии Ибрагим Мохамед Солих заявил о своей победе на президентских выборах в Мальдивской республике. Об этом в воскресенье сообщает агентство Reuters.
"Это момент счастья и надежды, - сказал Солих, отвечая на вопросы журналистов. - Сообщение громко и понятно. Народ республики хочет перемен, мира и правосудия. Я бы хотел, чтобы президент [Абдулла Ямин] услышал голос народа и начал передачу власти, как того требует конституция".
По данным агентства, Ибрагим Мохамед Солих лидирует на выборах с преимуществом в 16 п.п. после обработки 92% бюллетеней.
В феврале о решении баллотироваться на пост главы Мальдивской Республики объявил экс-президент Мохамед Нашид. В 2015 году он был осужден по обвинению в терроризме и приговорен к 13 годам заключения. Приговор был отменен Верховным судом в начале февраля 2018 года. Президент Ямин обвинил судей в попытке государственного переворота и 5 февраля ввел в стране чрезвычайное положение (действовало до марта).
6 февраля Верховный суд аннулировал решение об отмене приговора Нашиду. В июне Мохамед Нашид отказался от участия в выборах, новым кандидатом от Мальдивской демократической партии в составе альянса оппозиционных партий стал Ибрагим Мохамед Солих.
Ибрагим Мохамед Солих впервые был избран в парламент в 1994 году в возрасте 30 лет. Выступал за политическое реформирование Мальдив, отстаивал многопартийную систему. Принимал участие в разработке конституции 2008 года. С начала 2011 года был лидером фракции Мальдивской демократической партии в парламенте. А в марте 2017 года он возглавил парламентскую группу, объединяющую представителей оппозиции.