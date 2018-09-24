{{key | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Теракт на военном параде в Иране

Правительство Ирана объявило траур по погибшим при теракте на параде

По мнению властей, атака показала, что "враги Ирана не преследуют никаких целей, кроме как уничтожить Иран и иранцев"

ТАСС, 24 сентября. Правительство Ирана объявило понедельник днем траура по погибшим в результате теракта в городе Ахвазе. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте президента страны.

На эту тему

"Субботняя террористическая атака на жителей города Ахваза и защитников безопасности населения ясно показала, что враги Ирана не преследуют никаких целей, кроме как уничтожить Иран и иранцев, не гнушаясь кровопролития, убийства женщин, детей, стариков и молодых, рабочих и солдат лишь потому, что они иранцы", - говорится в сообщении.

22 сентября во время военного парада в иранском городе Ахваз произошел теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще 57 получили ранения.

Теги
ИранТеракт на военном параде в Иране
СМИ: США планируют начать масштабную кампанию против Китая
По сведениям портала Axios, с обвинениями в адрес Пекина выступят Белый дом, министерства финансов, торговли и обороны США
Читать полностью