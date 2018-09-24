СМИ: Токио выступает против скорейшего принятия документа о завершении Корейской войны

ТОКИО, 24 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии выступает против скорейшего принятия декларации о завершении Корейской войны 1950-1953 годов, поскольку полагает, что это может оказать негативное воздействие на ситуацию с обеспечением безопасности в северо-восточной Азии. Об этом сообщает в понедельник газета Tokyo Shimbun со ссылкой на правительственные источники. По их данным, прибывший в понедельник в Нью-Йорк премьер-министр Японии Синдзо Абэ непосредственно обратится к президенту США Дональду Трампу с просьбой не спешить с подписанием документа о завершении Корейской войны.

За его скорейшее принятие выступают Пхеньян и Сеул. Лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин на своей первой встрече в минувшем апреле, в частности, официально высказались за то, чтобы подписать декларацию до конца нынешнего года.

По мнению Пхеньяна, принятие этого документа откроет путь к скорейшему началу переговоров о мирном договоре, который подведет окончательную черту под Корейской войной. В настоящее время она формально продолжается, поскольку боевые действия были лишь прекращены в 1953 году соглашением о перемирии. Оно было заключено между командованием находившихся под контролем США сил ООН с одной стороны и командованием Корейской народной армии и союзного ей корпуса китайских добровольцев - с другой. Представители Южной Кореи соглашение о перемирии тогда не подписали.

Правительство Японии, отмечает газета, опасается, что концентрация внимания на скорейшем заключении декларации о завершении войны может отвлечь внимание от усилий по ликвидации ракетно-ядерного потенциала КНДР. В Токио также, по этим данным, не исключают, что Пхеньян, ссылаясь на документ, сможет более активно требовать сокращения или даже полного прекращения американско-южнокорейских военных учений в регионе.