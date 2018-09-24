В Иране США и Израилю пообещали сокрушительный ответ после теракта в Ахвазе

"Вы уже сталкивались с местью Ирана, - цитирует агентство Reuters слова Салами. - Наш ответ будет сокрушительным, и вы пожалеете о том, что натворили". В сообщении уточняется, что слова заместителя командующего КСИР прозвучали во время церемонии прощания с жертвами террористического акта в Ахвазе.

22 сентября во время военного парада в городе Ахваз был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

Официальный представитель вооруженных сил Ирана бригадный генерал Абольфазль Шекарчи заявил в субботу, что террористы, совершившие атаку в Ахвазе, были подготовлены и организованы двумя странами Персидского залива. Генерал Шекарчи также заявил, что террористы не являются членами ИГ или других группировок, борющихся с исламской системой Ирана, но они связаны с США и службой внешней разведки Израиля "Моссад". Вашингтон опроверг обвинения иранских властей, в Тель-Авиве - данные заявления пока не комментируют.