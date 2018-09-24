Telegraph: большинство британских министров выступают против планов Мэй по Brexit

ТАСС, 24 сентября. Большинство членов британского кабинета министров выступают против варианта премьер-министра Терезы Мэй по будущим отношениям с ЕС как основы для переговоров и предлагают собственный вариант. Об этом сообщает в понедельник газета Daily Telegraph, по данным которой, министры проинформируют об этом главу правительства.

"Министры готовы решительно высказать свое мнение и заявить, что планы [принятые в резиденции премьера в] Чекерс утратили свою актуальность", - приводит издание слова информированного источника. "Они были бы удовлетворены, если бы Мэй выдвинула новый план, чтобы спасти ситуацию", и склоняются в пользу канадского варианта, касающегося свободной торговли.

В соответствии с этим вариантом, как поясняет газета, следует избегать введения любых таможенных пошлин на импорт и экспорт, отказаться от ежегодных значительных перечислений средств Брюсселю и выйти из-под влияния Суда Евросоюза.

Официальные переговоры между Лондоном и Брюсселем по условиям, на которых Великобритания выйдет из ЕС, начались 19 июня 2017 года в бельгийской столице. За год до этого на референдуме по данному вопросу в Соединенном Королевстве победу с результатом 51,9% против 48,1% одержали противники евроинтеграции. Если сторонам удастся достичь итоговой сделки, то затем ее должны одобрить Европарламент и Вестминстер.

Формально Brexit состоится 29 марта 2019 года, после чего, согласно плану, должен наступить переходный период, который продлится до конца 2020 года.