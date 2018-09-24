Венгрия пригрозила симметричным ответом в случае высылки консула с территории Украины

"Если украинская сторона пойдет на это [высылку венгерского консула], то она не останется без прямого пропорционального ответа со стороны Венгрии, но, надеюсь, этого можно избежать", - цитирует венгерское издание Origo главу внешнеполитического ведомства Венгрии. При этом Сийярто подчеркнул, что "иностранные представительства Венгрии занимаются только той деятельностью, которая полностью совместима с международным и венгерским законодательством".

КИЕВ, 24 сентября. /ТАСС/. Взаимная высылка дипломатов может состояться в связи с выдачей венгерских паспортов на территории Украины. Этого не исключил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, общаясь с журналистами перед вылетом на Генассамблею ООН.

Министр сообщил, что в ходе Генассамблеи он намерен обсудить в том числе и этот вопрос, в частности, во вторник с украинским коллегой Павлом Климкиным.

Возникновение проблемной ситуации с паспортами Сийярто пояснил тем, что на Украине в последнее время "усилились антивенгерские настроения", и связал этот факт с предстоящими выборами президента и парламента Украины. Он добавил, что Венгрия "не позволит Украине нарушить основные правила дипломатии".

19 сентября министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что на предстоящей в Нью-Йорке встрече с венгерским коллегой намерен поднять вопрос о выдаче жителям Закарпатья венгерских паспортов. Поводом для его комментария стало видео в интернете о вручении паспортов в консульстве Венгрии в городе Берегово Закарпатской области Украины. Последовавшие после этого попытки украинских журналистов подтвердить подлинность видео результатов не дали. В самом консульстве не стали ничего говорить, а в посольстве в Киеве рекомендовали обращаться в МИД страны.

Ситуация в Закарпатской области Украины, где компактно проживают представители венгерского меньшинства, уже давно вызывает раздражение в двусторонних отношениях. В последнее время они особенно обострились на фоне участившихся выступлений украинских националистов и принятия на Украине нового закона "Об образовании", который фактически вводит запрет на обучение на родном языке. Будапешт стал настаивать на введении миссии ОБСЕ в Закарпатье, эту идею поддерживает и местное общество венгров. Одновременно Венгрия пригрозила блокировать процесс сближения Украины с Евросоюзом и НАТО.

Весной МИД Украины обвинил посла Венгрии в Киеве Эрно Кешкеня в превышении своих дипломатических полномочий. Тогда посол в интервью изданию "Украинские новости" заявил, что считает нормой выдачу венгерских паспортов украинцам, проживающим в Закарпатье.