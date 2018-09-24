СМИ: террористы обстреляли гуманитарный коридор в Идлибе

ТАСС, 24 сентября. Террористы из запрещенной в РФ группировки "Джебхат ан-Нусра" открыли в понедельник огонь из минометов по гуманитарному коридору Абу-Духур в провинции Идлиб.

Как сообщила правительственная телестанция As Syria, обстрел начался в момент, когда группа мирных жителей намеревалась покинуть подконтрольные бандформированиям районы на северо-западе Сирии. Сведений об убитых и раненых среди беженцев пока не поступало.

Гуманитарный коридор в районе Абу-Духур был открыт 16 августа, он находится у административной границы Идлиба с провинцией Алеппо. Десятки тысяч мирных сирийцев, в большинстве своем женщин и детей, воспользовались этим переходом, спасаясь от притеснений банд террористов. Этот коридор использовали также для выхода из Идлиба боевики, принявшие решение сложить оружие и сдаться властям.