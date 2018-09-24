Еврокомиссия подает на Польшу в Суд ЕС из-за реформ судебной системы в стране

БРЮССЕЛЬ, 24 сентября. /ТАСС/. Еврокомиссия (ЕК) приняла решение передать в Суд ЕС жалобу на власти Польши в связи с проведенными в стране реформами судебной системы. Об этом говорится в заявлении ЕК, распространенном в понедельник в Брюсселе.

"Сегодня Еврокомиссия решила подать в Суд ЕС на Польшу в связи с нарушением принципа независимости судебных органов в соответствии с новым польским законом о Верховном суде и попросить суд принять временные меры до тех пор, пока он не вынесет решение по делу", - отмечается в заявлении.

ЕК подчеркивает, что "польский закон о Верховном суде несовместим с законодательством ЕС, поскольку он подрывает принцип независимости судебных органов". "Независимость национальных судов и трибуналов имеет важное значение для функционирования судебного сотрудничества между государствами - членами ЕС. Поэтому Еврокомиссия перешла к следующему этапу процедуры нарушения, решив передать дело в Суд ЕС", - добавила ЕК.

14 августа Еврокомиссия запустила второй этап процедуры устранения нарушений для защиты независимости Верховного суда Польши. ЕК считает, что польский закон о Верховном суде не соответствует нормам ЕС, поскольку нарушает принцип независимости судебной системы, включая невозможность досрочной замены судей. В переданном Варшаве так называемом обоснованном мнении ЕК, в частности, отмечает, что новый польский закон снизил возраст выхода на пенсию для судей Верховного суда с 70 до 65 лет, что ставит под угрозу досрочного увольнения 27 из 72 судей, включая председателя этого органа. ЕК расценивает сложившуюся ситуацию как попытку влияния польского государства на работу Верховного суда.