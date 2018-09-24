СМИ: армия США впервые с 2005 года не выполнила план по набору военнослужащих

ВАШИНГТОН, 24 сентября. /ТАСС/. План набора в армию (Сухопутные войска) США впервые с 2005 года не выполнен. Об этом сообщила газета Army Times, ссылаясь на представителя Пентагона генерал-майора Джозефа Коллоуэя.

По его словам, в 2018 финансовом году, который завершится 30 сентября, предстояло принять на службу 76,5 тыс. новобранцев, однако удалось набрать лишь примерно 70 тыс. человек. "Мы не смогли выполнить поставленную задачу", - признал Коллоуэй.

Он напомнил, что в настоящее время в армейских регулярных частях насчитывается 476 тыс. военнослужащих. К концу 2019 финансового года их должно стать 483 тыс.

Как отметил генерал-майор, вербовщикам не помогло даже то, что был повышен - до $40 тыс. - размер денежного вознаграждения новобранцу при заключении контракта. На такие выплаты Пентагон дополнительно выделил в 2018 финансовом году $200 млн. Кроме того, желающим поступить на службу предлагали подписать контракт всего на два года вместо четырех, а также обещали студентам покрыть их задолженность перед банками.

У молодежи нет интереса

Среди причин недобора армейские вербовщики называют улучшение ситуации в экономике страны, что привело к снижению числа безработных, заметил Коллоуэй. Частные компании готовы платить больше выпускникам школ. Ситуацию осложняет и то, что лишь примерно 30% потенциальных новобранцев в возрасте от 17 до 24 лет соответствуют физическим, психологическим и моральным требованиям, предъявляемым для приема на службу в армию. Однако, только каждый восьмой из них проявляет интерес к военной службе.

Поэтому, подчеркнул генерал-майор, приходится делать исключения из правил: по состоянию на конец августа было подписано 1,6 тыс. контрактов с теми, у кого ранее были проблемы с законом. Пентагон намерен повысить сейчас расходы на рекламную кампанию по привлечению молодежи на службу, особенно в интернете, сообщил Коллоуэй. "Мы хотим изменить наш подход и методы работы вербовщиков", - указал он.

Отказались от призыва

Всеобщая воинская повинность в США была введена при президенте Франклине Делано Рузвельте в 1940 году, еще до вступления страны во Вторую мировую войну, а отменена - в 1973 году при Ричарде Никсоне после весьма непопулярной среди молодежи войны во Вьетнаме. В ходе боевых действий, продолжавшихся с 1964 по 1973 год, во Вьетнаме погибли почти 50 тыс. американцев и свыше 1,25 тыс. все еще считаются пропавшими без вести.

Возрастная планка для рекрутов в армейские регулярные части - не старше 35 лет. В Корпус морской пехоты берут не старше 28 лет, в ВМС - 34 лет, в ВВС - 39 лет и Береговую охрану - 27 лет.

Общая численность ВС США, включая резервные части и Национальную гвардию, достигает почти 2,1 млн человек.