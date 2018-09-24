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Spiegel: Меркель отказалась посещать праздничный банкет по случаю визита Эрдогана

Последний раз, когда канцлер принимала приглашение на банкет в Бельвю, был в 2015 году во время официального визита британской королевы

БЕРЛИН, 24 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель отказалась посещать праздничный банкет, который устаивает глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер по случаю визита президента Турции Тайипа Эрдогана 27-29 сентября. Об этом сообщил в понедельник на своем сайте журнал Spiegel со ссылкой на источники в правительстве.

Издание отмечает, что администрация главы государства всегда направляет канцлеру приглашение на подобные мероприятия. Однако в последний раз Меркель приезжала на государственный банкет в президентский дворец Бельвю во время официального визита королевы Великобритании Елизаветы II в 2015 году.

Последние годы ознаменовались существенным охлаждением отношений Берлина и Анкары, причиной чему стал целый ряд факторов. В первую очередь речь идет о задержаниях в Турции немецких граждан, прежде всего журналистов и правозащитников. Глава МИД ФРГ Хайко Маас называл предстоящую поездку турецкого лидера в Берлин шансом на нормализацию отношений.

В ходе визита Эрдоган проведет два раунда переговоров с Меркель.

Теги
Елизавета II (королева Великобритании)Меркель, АнгелаТурцияГерманияЭрдоган, Реджеп ТайипШтайнмайер, Франк-ВальтерМаас, Хайко
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