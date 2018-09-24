Хаменеи: теракт в Ахвазе организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке США

ТАСС, 24 сентября. Террористический акт в иранском городе Ахваз был организован Саудовской Аравией и ОАЭ при поддержке Соединенных Штатов. Об этом в понедельник заявил руководитель и духовный лидер Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.

"В этих подлых действиях замешаны те же люди, которые дестабилизируют Ирак и Сирию. Ими управляют Саудовская Аравия и ОАЭ, а поддерживают их США", - приводятся слова Хаменеи на официальном сайте духовного лидера. Аятолла добавил, что "Иран непременно даст жесткий ответ на эти действия".

22 сентября во время военного парада в Ахвазе был совершен теракт. Огонь по людям открыли неизвестные вооруженные лица, находившиеся за трибуной. Не менее 29 человек погибли, еще около 60 получили ранения.

По данным агентства ISNA, ответственность за атаку взяла на себя связанная с Саудовской Аравией группировка "Патриотическое арабское демократическое движение в Ахвазе". В то же время агентство Reuters сообщило, что ответственность за теракт взяли боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).