Премьер Армении призывает как можно быстрее провести внеочередные парламентские выборы

ЕРЕВАН, 24 сентября. /ТАСС/. Последние политические события показали, что необходимо, как можно быстрее, провести внеочередные выборы в Национальное Собрание Армении. Такое мнение высказал в понедельник в своем Facebook премьер-министр Никол Пашинян.
"Выборы в Совет старейшин Еревана показали, что нынешний парламент [страны] по сути не обладает мандатом народного доверия. Парламентские силы, участвовавшие в выборах, набрали очень мало голосов", - отметил премьер. Пашинян сообщил, что в то время, как новоизбранный Совет старейшин приступит к работе, власти начнут консультации с политическими силами, чтобы определить, в какие сроки и как провести внеочередные парламентские выборы. "Необходимо позволить народу Армении с помощью новых выборов дать мандат той политической силе, которую он предпочитает видеть у власти", - подчеркнул Пашинян.
С премьером не согласно парламентское большинство. В частности, глава парламентской фракции Республиканской партии (РПА) Ваграм Багдасарян заявил, что РПА не видит необходимости проведения досрочных парламентских выборов.
По предварительным данным, на прошедших в воскресенье выборах в Совет старейшин Еревана, блок премьер-министра Пашиняна "Мой шаг" получил 82% голосов. Второе место занимает партия "Процветающая Армения", которая получила 6,5% голосов.
В выборах Совета старейшин Еревана приняли участие свыше 370 тыс. ереванцев, правом голоса обладают 843 тыс. жителей столицы Армении. Предвыборную борьбу вели восемь партий и четыре партийных блока.