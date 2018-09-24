Reuters: в ЕС согласуют новый механизм введения санкций за применение химоружия

По их данным, ожидается, что комитет без каких-либо дебатов на своей еженедельной встрече согласует механизм, обсуждение которого далее будет вынесено на заседание Совета ЕС на уровне глав МИД 15 октября. Этот механизм позволит вводить санкции против физических и юридических лиц, ответственных, по мнению ЕС, за применение химического оружия, независимо от того, гражданами каких стран они являются и где находятся.

ТАСС, 24 сентября. Комитет постоянных представителей 28 стран ЕС ("Корепер") согласует в среду новый механизм введения санкций за применение химического оружия. Об этом сообщило в понедельник агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.

"Это важно, потому что мы сможем добавлять имена [в санкционный список] без масштабного, чувствительного обсуждения, - заявил один высокопоставленный дипломат в разговоре с агентством. - Мы сможем обеспечивать соблюдение определенных прав, а не просто выступать с заявлениями".

Агентство, которое ознакомилось с предварительной версией документа, в то же время отмечает, что для включения в санкционный список определенных лиц будет необходимо заручиться поддержкой всех стран, входящих в ЕС.

На завершившемся 20 сентября неформальном саммите ЕС в Зальцбурге премьер-министр Великобритании Тереза Мэй призвала глав государств и правительств стран Евросоюза ускорить создание такого механизма. Создать новый механизм введения санкций для борьбы с применением химического оружия главы государств и правительств стран Евросоюза решили в конце июня на саммите ЕС по итогам обсуждения дела Сергея и Юлии Скрипалей. Тогда лидеры ЕС не назвали сроки реализации инициативы.

По версии британской стороны, 4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, а также его дочь Юлия подверглись в Солсбери воздействию боевого нервно-gаралитического вещества семейства "Новичок". Лондон выступил с утверждением, что Москва "с высокой долей вероятности" причастна к этому инциденту. Россия категорически отвергла все спекуляции на этот счет, указав, что программ разработки такого вещества ни в СССР, ни в РФ не существовало. 5 сентября Мэй проинформировала британский парламент о расследовании инцидента в Солсбери и заявила, что в покушении на Скрипалей подозреваются два россиянина, которых британские спецслужбы считают агентами ГРУ.